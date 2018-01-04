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    Иглу-отель в Сочи принял первых постояльцев

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    • Фото: Горная Территория / vk.com
    <nobr>Иглу-отель</nobr> в Сочи принял первых постояльцев

    Иглу-отель в Сочи принял первых постояльцев

    <nobr>Иглу-отель</nobr> в Сочи принял первых постояльцев
  • Фото: Горная Территория / vk.com

    • Первые туристы провели ночь в снежном иглу-отеле на курорте «Красная Поляна».

    Как передает РИА Новости, в горно-туристическом центре на плато Псехако в иглу-отеле переночевали первые постояльцы. Ими стали мама с ребенком, приехавшие из Краснодара.

    Виталий Лазо, руководитель проекта «Иглу-Отель»: «Они специально приехали, чтобы провести ночь в таком необычном месте. По заверению мамы, они первый раз в жизни ночевали в спальниках, а не в кроватях. Мы даже не ожидали, что с утра у них будут такие восторженные отклики об отеле. Температура внутри иглу достигает минус два градуса, специальные спальные системы в нем рассчитаны на 20 градусов мороза».

    Размеры снежного домика, рассчитанного на двух постояльцев, составляют пять метров в высоту и шесть метров в диаметре. Толщина снежных стен — 2 метра. Днем в снежных домиках можно сфотографироваться. Туристы также могут остаться на ночь в экзотической постройке.

    Иглу-отель в Сочи принял первых постояльцев. Сочи, отели и гостиницы, снег, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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