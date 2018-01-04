Иглу-отель в Сочи принял первых постояльцев

Первые туристы провели ночь в снежном
иглу-отеле на курорте «Красная Поляна».
Как передает РИА Новости, в горно-туристическом центре на плато Псехако в иглу-отеле переночевали первые постояльцы. Ими стали мама с ребенком, приехавшие из Краснодара.
Виталий Лазо, руководитель проекта «Иглу-Отель»: «Они специально приехали, чтобы провести ночь в таком необычном месте. По заверению мамы, они первый раз в жизни ночевали в спальниках, а не в кроватях. Мы даже не ожидали, что с утра у них будут такие восторженные отклики об отеле. Температура внутри иглу достигает минус два градуса, специальные спальные системы в нем рассчитаны на 20 градусов мороза».
Размеры снежного домика, рассчитанного на двух постояльцев, составляют пять метров в высоту и шесть метров в диаметре. Толщина снежных стен — 2 метра. Днем в снежных домиках можно сфотографироваться. Туристы также могут остаться на ночь в экзотической постройке.
Виталий Лазо, руководитель проекта «Иглу-Отель»: «Они специально приехали, чтобы провести ночь в таком необычном месте. По заверению мамы, они первый раз в жизни ночевали в спальниках, а не в кроватях. Мы даже не ожидали, что с утра у них будут такие восторженные отклики об отеле. Температура внутри иглу достигает минус два градуса, специальные спальные системы в нем рассчитаны на 20 градусов мороза».
Размеры снежного домика, рассчитанного на двух постояльцев, составляют пять метров в высоту и шесть метров в диаметре. Толщина снежных стен — 2 метра. Днем в снежных домиках можно сфотографироваться. Туристы также могут остаться на ночь в экзотической постройке.
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