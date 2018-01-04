Макрон намерен подписать закон о борьбе с фейковыми новостями

Президент Франции рассказал журналистам о законопроекте, направленном на борьбу с фальшивыми новостями.
Эммануэль Макрон, президент Франции: «Мы видоизменим французское законодательство с тем, чтобы защитить демократическую жизнь от ложных новостей».
Выступая в среду с новогодним обращением перед журналистами, президент Франции рассказал о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в Интернете. Эммануэль Макрон сообщил, что текст этого законопроекта, направленного на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний, будет представлен во Франции в ближайшие недели.
Эммануэль Макрон: «Социальные сети выдумывают ложные новости, которые сосуществуют рядом с подлинными. Ведется пропаганда на основе создания тысяч необходимых для этого страниц в социальных сетях, с помощью которых в одну секунду по всему миру и на всех языках распространяются вымыслы, направленные на то, чтобы запятнать политиков, общественных деятелей, журналистов. И такая система срабатывает, мы убедились в этом как на примерах других стран, так и самой Франции».
В своей речи Макрон упомянул о воздействии ложных новостей «на президентские выборы почти во всех демократических странах мира» и пообещал бороться с этой тенденцией. Макрон также напомнил о числе погибших при выполнении редакционных заданий журналистов, а также о тех журналистах, которые были арестованы в различных странах. В ходе встречи с представителями прессы в Елисейском дворце Макрон также затронул вопрос свободы СМИ, отметив, что «свобода прессы — это не какая-то специальная свобода, но самое высокое выражение свободы», цитирует «Интерфакс».
Выступая в среду с новогодним обращением перед журналистами, президент Франции рассказал о законопроекте, который будет направлен против фейковых новостей в Интернете. Эммануэль Макрон сообщил, что текст этого законопроекта, направленного на борьбу с распространением ложной информации в периоды избирательных кампаний, будет представлен во Франции в ближайшие недели.
Эммануэль Макрон: «Социальные сети выдумывают ложные новости, которые сосуществуют рядом с подлинными. Ведется пропаганда на основе создания тысяч необходимых для этого страниц в социальных сетях, с помощью которых в одну секунду по всему миру и на всех языках распространяются вымыслы, направленные на то, чтобы запятнать политиков, общественных деятелей, журналистов. И такая система срабатывает, мы убедились в этом как на примерах других стран, так и самой Франции».
В своей речи Макрон упомянул о воздействии ложных новостей «на президентские выборы почти во всех демократических странах мира» и пообещал бороться с этой тенденцией. Макрон также напомнил о числе погибших при выполнении редакционных заданий журналистов, а также о тех журналистах, которые были арестованы в различных странах. В ходе встречи с представителями прессы в Елисейском дворце Макрон также затронул вопрос свободы СМИ, отметив, что «свобода прессы — это не какая-то специальная свобода, но самое высокое выражение свободы», цитирует «Интерфакс».
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