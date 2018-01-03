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    В конце января жители Земли увидят кровавое суперлуние

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    • Фото: РИА Новости, Александр Вильф
    В конце января жители Земли увидят кровавое суперлуние

    В конце января жители Земли увидят кровавое суперлуние

    В конце января жители Земли увидят кровавое суперлуние
  • Фото: РИА Новости, Александр Вильф

    • Ученые сообщили, что в конце января жители Земли смогут наблюдать редкое кровавое суперлуние.

    Суперлуние — астрономическое явление, при котором Луна наиболее сильно сближается с Землей. Орбита, по которой Луна вращается вокруг Земли, позволяет увидеть ее на максимально близком расстоянии. А в ярко-красный оттенок Луна «окрашивается», когда находится в тени Земли.

    Как отмечает издание Space.com, в последний раз подобное явление наблюдалось около 150 лет назад. Издание отмечает, что сама по себе «кровавая луна» — явление не редкое, но наблюдать его одновременно с полным затмением удается нечасто. Так, следующие крупные суперлуния ожидаются только 31 декабря 2028 года и 31 января 2037 года.

    По данным астрономов, первыми «кровавую луну» увидят жители западного полушария планеты.

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