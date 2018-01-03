Выпускница религиозной школы выставила свою девственность на аукцион

Выпускница религиозной школы объявила о продаже своей девственности после того, как узнала, что ее жених ей изменил.
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23-летняя американка решила продать свою девственность на аукционе после того, как разочаровалась в своем женихе. Бейли Гибсон выставила свои фотографии на сайте борделя в Неваде.
Как передает Mirror слова самой Гибсон, девушка выросла в религиозной семье и училась в закрытой христианской школе. Несколько лет назад девушка познакомилась с парнем, воспитанным в похожих традициях, она мечтала выйти за него замуж и лишиться невинности в первую брачную ночь, но свадьба не состоялась: жених изменил ей с бывшей подругой. Теперь, как пишет Гибсон, она решила расстаться с девственностью «максимально выгодным для себя способом».
Владелец борделя рассказал изданию, что его клиенты готовы платить за подобные предложения большие деньги. Так, в прошлом году клиент, имя которого не раскрывается, заплатил 400 тысяч долларов за ночь с 20-летней девушкой. Владелец борделя получил половину этой суммы.
Как передает Mirror слова самой Гибсон, девушка выросла в религиозной семье и училась в закрытой христианской школе. Несколько лет назад девушка познакомилась с парнем, воспитанным в похожих традициях, она мечтала выйти за него замуж и лишиться невинности в первую брачную ночь, но свадьба не состоялась: жених изменил ей с бывшей подругой. Теперь, как пишет Гибсон, она решила расстаться с девственностью «максимально выгодным для себя способом».
Владелец борделя рассказал изданию, что его клиенты готовы платить за подобные предложения большие деньги. Так, в прошлом году клиент, имя которого не раскрывается, заплатил 400 тысяч долларов за ночь с 20-летней девушкой. Владелец борделя получил половину этой суммы.
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