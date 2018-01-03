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    Житель Новгорода в новогоднюю ночь отрезал гостю голову и выбросил в окно

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    • Фото: ЧП 53 Великий Новгород. Новости / vk.com
    Житель Новгорода в новогоднюю ночь отрезал гостю голову и выбросил в окно

    Житель Новгорода в новогоднюю ночь отрезал гостю голову и выбросил в окно

    Житель Новгорода в новогоднюю ночь отрезал гостю голову и выбросил в окно
  • Фото: ЧП 53 Великий Новгород. Новости / vk.com

    • В Великом Новгороде мужчина жестоко убил гостя, с которым встречал Новый год.

    По версии следствия, двое мужчин вместе праздновали Новый год и повздорили во время застолья. Хозяин квартиры набросился на своего гостя с ножом, отрезал ему голову и выбросил на улицу через окно, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

    Убийцу вскоре задержали. При осмотре квартиры было найдено тело потерпевшего и орудие убийства.

    По данным агентства «ВН.ru», сегодня Новгородский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Расследование продолжается.

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