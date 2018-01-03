Житель Новгорода в новогоднюю ночь отрезал гостю голову и выбросил в окно

В Великом Новгороде мужчина жестоко убил гостя, с которым встречал Новый год.
По версии следствия, двое мужчин вместе праздновали Новый год и повздорили во время застолья. Хозяин квартиры набросился на своего гостя с ножом, отрезал ему голову и выбросил на улицу через окно, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Убийцу вскоре задержали. При осмотре квартиры было найдено тело потерпевшего и орудие убийства.
По данным агентства «ВН.ru», сегодня Новгородский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
Убийцу вскоре задержали. При осмотре квартиры было найдено тело потерпевшего и орудие убийства.
По данным агентства «ВН.ru», сегодня Новгородский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца. Расследование продолжается.
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