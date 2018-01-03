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    «Газпром» нарастил добычу газа и установил рекорд по экспорту

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    • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
    «Газпром» нарастил добычу газа и установил рекорд по экспорту

    «Газпром» нарастил добычу газа и установил рекорд по экспорту

    «Газпром» нарастил добычу газа и установил рекорд по экспорту
  • Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

    • Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о успешной деятельности компании. В 2017 году корпорация увеличила добычу газа на 12,4%, экспорт — на 8,1%.

    По словам Миллера, добыча голубого топлива в минувшем году увеличилась до 472 миллиардов кубометров, а его экспорт в Европу достиг 193,6 миллиарда кубометров.

    Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «В 2017 году, по оперативным данным, „Газпром“ добыл 471 миллиард кубических метров газа. Это на 12,4% больше, чем в 2016 году. Это лучшая динамика роста добычи за всю историю компании. В абсолютных показателях добыча увеличена на 51,9 миллиарда кубических метров».

    По словам Миллера, 2017-й стал годом новых экспортных рекордов «Газпрома, передает ТАСС. „Установлен новый рекорд экспорта за год. В 2017 году компания поставила в дальнее зарубежье 193,9 миллиардов кубических метров газа. Это на 14,6 миллиарда кубометров (на 8,1%) превышает предыдущий максимум, достигнутый в 2016 году (179,3 миллиарда кубометров)“», — сказал председатель правления «Газпрома».

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