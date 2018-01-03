В России разрабатывают новый ЗРК для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами

Новый зенитный артиллерийский комплекс для борьбы с крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами, вертолетами, системами залпового огня и высокоточным оружием создают для российских сухопутных войск.
В Минобороны РФ отмечают, что новый зенитный комплекс разрабатывается в сухопутных войсках и призвана сменить зенитный артиллерийский комплекс «Шилка».
Минобороны России: «Данный комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов систем залпового огня, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей».
Особенностью нового комплекса станет его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей, отмечают в ведомстве.
Уже в этом году некоторые подразделения сухопутных войск получат новые ЗРК малой дальности «Тор-М2». А в подразделения ПВО поставят ЗРК малой дальности «Тор-М2ДТ» и переносные ЗРК «Верба», сообщает «Интерфакс».
Минобороны России: «Данный комплекс предназначен для поражения воздушных целей типа тактических беспилотных летательных аппаратов, одиночных реактивных снарядов систем залпового огня, крылатых ракет, ударных элементов систем высокоточного оружия и самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки, а также наземных и надводных легкобронированных целей».
Особенностью нового комплекса станет его малая радиозаметность, достигнутая путем применением пассивных средств разведки, обнаружения и сопровождения воздушных целей, отмечают в ведомстве.
Уже в этом году некоторые подразделения сухопутных войск получат новые ЗРК малой дальности «Тор-М2». А в подразделения ПВО поставят ЗРК малой дальности «Тор-М2ДТ» и переносные ЗРК «Верба», сообщает «Интерфакс».
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