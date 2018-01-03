В Польше в открытом доступе разместили личные данные опасных педофилов

Личные данные самых опасных педофилов и насильников опубликовали в Польше в открытом доступе.
В список вошли в том числе имена, фотографии и места жительства, все эти сведения размещены в Интернете, в открытой части реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера. В свободном доступе можно найти данные 768 человек. В основном это педофилы, которые надругались над детьми, которые не достигли 15 лет, а также преступники, совершившие изнасилования с особой жестокостью.
В госреестре также есть информация о том, в каких населенных пунктах в настоящее время находятся все эти лица. Под угрозой ареста им надлежит сообщать в полицию о своих перемещениях, чтобы данные в реестре всегда были актуальными.
Вторая часть реестра — с ограниченным доступом, туда вошли 2614 имен. Узнать их данные могут только уполномоченные лица, в том числе правоохранители. Руководство школ и организаторы детского отдыха и досуга обязаны проверять по базам тех, кого они собираются привлечь к работе с несовершеннолетними. Невыполнение этого требования грозит штрафом, ограничением свободы и даже арестом.
Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что в стране право детей на защиту ставится выше, чем анонимность преступников. По словам Зебро, люди, навредившие детям, должны быть готовы не только к наказанию, но и к утрате анонимности, передает РИА Новости.
В госреестре также есть информация о том, в каких населенных пунктах в настоящее время находятся все эти лица. Под угрозой ареста им надлежит сообщать в полицию о своих перемещениях, чтобы данные в реестре всегда были актуальными.
Вторая часть реестра — с ограниченным доступом, туда вошли 2614 имен. Узнать их данные могут только уполномоченные лица, в том числе правоохранители. Руководство школ и организаторы детского отдыха и досуга обязаны проверять по базам тех, кого они собираются привлечь к работе с несовершеннолетними. Невыполнение этого требования грозит штрафом, ограничением свободы и даже арестом.
Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро заявил, что в стране право детей на защиту ставится выше, чем анонимность преступников. По словам Зебро, люди, навредившие детям, должны быть готовы не только к наказанию, но и к утрате анонимности, передает РИА Новости.
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