Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В центре Москвы из горящего дома спасли 20 человек

    1 комментарий

    В центре Москвы из горящего дома спасли 20 человек

    В центре Москвы из горящего дома спасли 20 человек

    Пожар произошел в жилом доме на набережной Академика Туполева в Москве.

    Один человек пострадал, еще 20 были спасены из горящего пятиэтажного трехподъездного жилого дома на набережной Академика Туполева.

    Возгорание произошло на втором этаже, огонь перекинулся на балкон третьего этажа. Площадь пожара составила 25 квадратных метров, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

    Из двух десятков спасенных 14 жителей дома, в том числе четверо детей, были эвакуированы по автолестнице. Ранее источник сообщал, что спасателям удалось вывести с места ЧП женщину и ребенка.

    Пожар был оперативно потушен благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, отметили в МЧС РФ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru