Рост преступности в Германии объяснили притоком мигрантов

В Германии обнаружили связь между растущим количеством совершаемых в стране преступлений и притоком мигрантов.
Криминологи провели исследование по поручению Министерства по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ. Как передает агентство DPA, эксперты во главе с бывшим министром юстиции земли Нижняя Саксония Кристианом Пфайфером призвали усилить меры по предупреждению преступности среди молодых мигрантов. В качестве мер предлагается активнее привлекать их к занятиям спортом и языковым курсам, а также образовательной и профессиональной подготовке.
Авторы исследования детально изучили ситуацию в Нижней Саксонии, где в период с 2014-го по 2016 год число зарегистрированных насильственных преступлений выросло на 10,4%. Криминологи считают, что это на 90% связано с притоком беженцев, что неудивительно, поскольку большинство мигрантов — мужчины в возрасте от 14 до 30 лет, а именно эти люди в целом чаще нарушают закон.
Еще одной причиной роста преступности эксперты считают переполненные приюты, где размещают приезжих из разных стран. В 90% случаев, связанных с преступлениями против жизни, когда подозреваемыми были просители убежища, жертвами или потерпевшими становились другие мигранты. Одиночество в Германии, а именно отсутствие пары, также называют одним из важных аспектов проблемы.
Кристиан Пфайфер, бывший министр юстиции земли Нижняя Саксония: «Везде отсутствие женщины оказывает негативное влияние. Целесообразна идею воссоединения беженцев с семьями».
Установлено, что среди мигрантов сирийцы, афганцы и иракцы реже других совершают преступления, чаще это делают выходцы из североафриканских стран, например Марокко, Алжира и Туниса.
Авторы исследования детально изучили ситуацию в Нижней Саксонии, где в период с 2014-го по 2016 год число зарегистрированных насильственных преступлений выросло на 10,4%. Криминологи считают, что это на 90% связано с притоком беженцев, что неудивительно, поскольку большинство мигрантов — мужчины в возрасте от 14 до 30 лет, а именно эти люди в целом чаще нарушают закон.
Еще одной причиной роста преступности эксперты считают переполненные приюты, где размещают приезжих из разных стран. В 90% случаев, связанных с преступлениями против жизни, когда подозреваемыми были просители убежища, жертвами или потерпевшими становились другие мигранты. Одиночество в Германии, а именно отсутствие пары, также называют одним из важных аспектов проблемы.
Кристиан Пфайфер, бывший министр юстиции земли Нижняя Саксония: «Везде отсутствие женщины оказывает негативное влияние. Целесообразна идею воссоединения беженцев с семьями».
Установлено, что среди мигрантов сирийцы, афганцы и иракцы реже других совершают преступления, чаще это делают выходцы из североафриканских стран, например Марокко, Алжира и Туниса.
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