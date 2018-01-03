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    «Белые» и «красные» хакеры защитят «Сбербанк» от кибератак

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    • Фото: РИА Новости, Нина Зотина
    «Белые» и «красные» хакеры защитят «Сбербанк» от кибератак

    «Белые» и «красные» хакеры защитят «Сбербанк» от кибератак

    «Белые» и «красные» хакеры защитят «Сбербанк» от кибератак
  • Фото: РИА Новости, Нина Зотина

    • В «Сбербанке» нашли новый способ защититься от атак киберпреступников. В частности, там решили нанять команды «белых» и «красных» хакеров, в которые входят высококвалифицированные специалисты в области кибербезопасности.

    О том, как в финансовом учреждении изменили систему защиты от киберпреступников, рассказал заместитель председателя правления «Сбербанка» Станислав Кузнецов.

    Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления «Сбербанка» : «Есть плохие, но есть и хорошие хакеры — „белые“ и „красные“, которые ищут и помогают устранить уязвимости. У нас есть свои команды „белых“ и „красных“ хакеров. Они специально тестируют наши системы и открыто, и скрытно. У нас это поставлено на промышленный поток, на этапах до внедрения, во время внедрения и после».

    По словам Кузнецова, сформировано небольшое подразделение, куда вошли высококвалифицированные специалисты в области кибербезопасности.

    Станислав Кузнецов: «Мы должны опережать „инновационные“ попытки плохих хакеров и создавать правильную защиту у себя».

    Также Кузнецов сообщил, что «Сбербанк» планирует расширять бизнес по страхованию клиентов от киберрисков в феврале-марте, передает РИА Новости.

    Станислав Кузнецов: «Сейчас мы завершаем создание специальной платформы. Она очень сложная и очень серьезная, это может стать прорывным направлением, когда наша платформа будет обеспечивать защиту банков и компаний от попыток любых атак».

    По словам Кузнецова, в крупнейшем российском банке занялись кибербезопасностью в новом формате чуть больше 2 лет назад — после того, как президент «Сбербанка» Герман Греф решил полностью переконфигурировать службу безопасности и поставил задачу: объехать весь мир, собрать все лучшее и создать свое. «Это было сделано», — добавил Кузнецов.

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