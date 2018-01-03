«Убожество и показуха»: в Сети высмеяли украинский ракетный комплекс «Гром-2»

Видео испытаний двигателя ракет нового
оперативно-тактического украинского комплекса «Гром-2» опубликовано на странице в Youtube Национального промышленного портала.
Украинские СМИ сообщили, что комплекс «Гром-2» разрабатывается для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 километров. При этом боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты проектируется массой 480 килограммов.
Отмечается также, что к полевым испытаниям готов и сам ОТРК «Гром-2», мобильная пусковая установка которого предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля — земля».
Некоторые пользователи назвали новый ракетный комплекс Украины «убожеством» и «обычной показухой». «И это происходит в стране, в которой был Антонов (авиаконструктор Олег Антонов, с 1952 года работал в Киеве — прим.ред.). Скоро такими темпами последние „изобретатели Украины“ колесо изобретут!» — отмечает один из подписчиков канала.
«До этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшего РСЗО (реактивная система залпового огня) „Ольха“, а на самом деле тестировали просроченные советские „Ураганы“, чтобы пролонгировать их дальнейшее хранение и использование. Ну не утилизировать же, если ничего другого нет», — отмечает другой пользователь.
Испытания «Грома-2» прокомментировали и в Крыму. Депутат Госдумы и зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью RT отметил, что Киев пытается «испортить крымчанам новогодние каникулы» и сознательно сигнализирует о потенциальной угрозе мосту в Крым, поскольку заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск до Керченского пролива.
Бальбек подчеркнул, что демонстрация «новинки» рассчитана исключительно на мирное население, поскольку группировку российских войск в Крыму Киев своей «экспериментальной ракетой» напугать не способен.
Отмечается также, что к полевым испытаниям готов и сам ОТРК «Гром-2», мобильная пусковая установка которого предусматривает транспортировку и запуск двух ракет типа «земля — земля».
Некоторые пользователи назвали новый ракетный комплекс Украины «убожеством» и «обычной показухой». «И это происходит в стране, в которой был Антонов (авиаконструктор Олег Антонов, с 1952 года работал в Киеве — прим.ред.). Скоро такими темпами последние „изобретатели Украины“ колесо изобретут!» — отмечает один из подписчиков канала.
«До этого рассказывали, что провели успешные испытания новейшего РСЗО (реактивная система залпового огня) „Ольха“, а на самом деле тестировали просроченные советские „Ураганы“, чтобы пролонгировать их дальнейшее хранение и использование. Ну не утилизировать же, если ничего другого нет», — отмечает другой пользователь.
Испытания «Грома-2» прокомментировали и в Крыму. Депутат Госдумы и зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в интервью RT отметил, что Киев пытается «испортить крымчанам новогодние каникулы» и сознательно сигнализирует о потенциальной угрозе мосту в Крым, поскольку заявленная дальность полета теоретически позволяет произвести пуск до Керченского пролива.
Бальбек подчеркнул, что демонстрация «новинки» рассчитана исключительно на мирное население, поскольку группировку российских войск в Крыму Киев своей «экспериментальной ракетой» напугать не способен.
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