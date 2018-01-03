Пассажир новогоднего рейса выбрался через аварийный выход на крыло самолета: видео

Пассажир новогоднего рейса компании Ryanair сумел покинуть самолет через аварийный выход и уселся на крыло.
Инцидент произошел 1 января, но известно об этом стало только сегодня. По информации The Guardian, борт в первый день 2018 года вылетел из лондонского аэропорта Станстед с существенным опозданием. В Малаге, куда он прибыл после 23:00 по местному времени, пассажиры еще около получаса были вынуждены ожидать высадки.
Гражданин Польши по имени Виктор устал ждать, взял ручную кладь, воспользовался аварийным люком и выбрался на крыло. На землю спуститься он не смог и сидел на крыле до тех пор, пока бортпроводники и наземный персонал аэропорта не убедили его вернуться в салон.
Пресс-служба компании Ryanair: «Полицейские в аэропорту Малаги немедленно арестовали пассажира. Поскольку произошло нарушение испанских правил и норм безопасности, дело рассматривают испанские власти».
По словам пассажиров, нарушитель — астматик, который за время полета несколько раз использовал ингалятор, после посадки у него случился новый приступ, поэтому он просил выпустить его из салона. Как пишет британский таблоид The Sun, служба безопасности и бортпроводники проигнорировали просьбу, поэтому поляк был вынужден решить вопрос самостоятельно. Из-за его выходки высадку пассажиров пришлось отложить еще на 40 минут.
Гражданин Польши по имени Виктор устал ждать, взял ручную кладь, воспользовался аварийным люком и выбрался на крыло. На землю спуститься он не смог и сидел на крыле до тех пор, пока бортпроводники и наземный персонал аэропорта не убедили его вернуться в салон.
Пресс-служба компании Ryanair: «Полицейские в аэропорту Малаги немедленно арестовали пассажира. Поскольку произошло нарушение испанских правил и норм безопасности, дело рассматривают испанские власти».
По словам пассажиров, нарушитель — астматик, который за время полета несколько раз использовал ингалятор, после посадки у него случился новый приступ, поэтому он просил выпустить его из салона. Как пишет британский таблоид The Sun, служба безопасности и бортпроводники проигнорировали просьбу, поэтому поляк был вынужден решить вопрос самостоятельно. Из-за его выходки высадку пассажиров пришлось отложить еще на 40 минут.
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