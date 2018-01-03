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    Главный муфтий Египта запретил торговлю биткоинами

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    • Фото: Reuters © 2018, Mohamed Abd El Ghany
    Главный муфтий Египта запретил торговлю биткоинами

    Главный муфтий Египта запретил торговлю биткоинами

    Главный муфтий Египта запретил торговлю биткоинами
  • Фото: Reuters © 2018, Mohamed Abd El Ghany

    • Главный муфтий Египта шейх Шавки Аллам вслед за светскими властями издал фетву, которая запрещает операции с криптовалютой.

    Религиозный лидер отметил, что биткоин «запрещен исламом», поскольку его сопровождают «мошенничество, обман и невежество». По его словам, при использовании виртуальной валюты могут возникнуть риски, так как она не находится под надзором ни одного централизованного органа.

    В фетве также отмечается, что «биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям». А советник главного муфтия Магди Ашор заявил, что биткоин используется «напрямую для финансирования террористов», передает BBC.

    Фетва — правовая позиция по какому-либо вопросу, сформулированная мусульманским духовенством. Фетва не имеет юридической силы, но обладает влиянием среди верующих.

    В декабре 2017 года светские власти Египта объявили виртуальную валюту вне закона.

    смотретьЭксперты предрекли дорожающему биткоину грандиозный обвал
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    В 2017 году биткоин подорожал на 1403% к доллару США. 17 декабря курс биткоина преодолел отметку в 20 тысяч долларов долларов, а всю последнюю неделю года пытался удержаться выше 15 тысяч долларов.

    В этот понедельник биткоин подешевел до 13 тысяч долларов. Однако во вторник фьючерсы на криптовалюту завершили торги в на CBOE Global Markets в Чикаго чуть выше 15 тысяч долларов.

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