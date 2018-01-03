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    В Бельгии россиянка разбилась насмерть, катаясь на катке

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    • Фото: steport.com
    В Бельгии россиянка разбилась насмерть, катаясь на катке

    В Бельгии россиянка разбилась насмерть, катаясь на катке

    В Бельгии россиянка разбилась насмерть, катаясь на катке
  • Фото: steport.com

    • Российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь.

    Как сообщает издание Nieuwsblad, инцидент произошел на рождественской ярмарке в новогоднюю ночь. Туристка из России решила покататься на коньках на закрытом для посещения катке. Женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Ей вызвали скорую, однако от госпитализации россиянка отказалась.

    На следующее утро пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, она скончалась на больничной койке.

    Издание пишет, что россиянка приехала в Брюгге вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники. Возбуждено уголовное дело.

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