В Бельгии россиянка разбилась насмерть, катаясь на катке

Российская туристка погибла в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь.
Как сообщает издание Nieuwsblad, инцидент произошел на рождественской ярмарке в новогоднюю ночь. Туристка из России решила покататься на коньках на закрытом для посещения катке. Женщина упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. Ей вызвали скорую, однако от госпитализации россиянка отказалась.
На следующее утро пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, она скончалась на больничной койке.
Издание пишет, что россиянка приехала в Брюгге вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники. Возбуждено уголовное дело.
На следующее утро пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, она скончалась на больничной койке.
Издание пишет, что россиянка приехала в Брюгге вместе с друзьями, чтобы отметить новогодние праздники. Возбуждено уголовное дело.
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