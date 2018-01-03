В Омске ищут водителя «Лады», сбившего насмерть мужчину и мальчика

Сбивший насмерть двух человек водитель
«Лады-Приоры» скрылся с места ДТП в Омске.
Водитель «Лады-Приоры» сбил мужчину и 9-летнего мальчика, которые шли вдоль дороги по тротуару. Водитель скрылся, бросив автомобиль на месте происшествия.
Пострадавшие прохожие — мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения — скончались до приезда скорой помощи.
Личность водителя установлена, ведутся его поиски, передает «Интерфакс».
Пострадавшие прохожие — мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения — скончались до приезда скорой помощи.
Личность водителя установлена, ведутся его поиски, передает «Интерфакс».
Комментарии