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    В Омске ищут водителя «Лады», сбившего насмерть мужчину и мальчика

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    • Фото: УМВД России по г. Омску
    В Омске ищут водителя «Лады», сбившего насмерть мужчину и мальчика

    В Омске ищут водителя «Лады», сбившего насмерть мужчину и мальчика

    В Омске ищут водителя «Лады», сбившего насмерть мужчину и мальчика
  • Фото: УМВД России по г. Омску

    • Сбивший насмерть двух человек водитель «Лады-Приоры» скрылся с места ДТП в Омске.

    Водитель «Лады-Приоры» сбил мужчину и 9-летнего мальчика, которые шли вдоль дороги по тротуару. Водитель скрылся, бросив автомобиль на месте происшествия.

    Пострадавшие прохожие — мальчик 2008 года рождения и молодой человек 1996 года рождения — скончались до приезда скорой помощи.

    Личность водителя установлена, ведутся его поиски, передает «Интерфакс».

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