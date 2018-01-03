В российской армии появятся бойцы-акванавты

Подготовка
водолазов-спасателей, умеющих погружаться на глубину свыше 400 метров, началась для российской армии.
На первом этапе подготовка акванавтов — бойцов, которые смогут погружаться на глубину более 400 метров, — для российской армии будет проводиться в городе Ломоносов, расположенном на южном берегу Финского залива в 40 километрах от Санкт-Петербурга. Второй этап подготовки буде включать отработку погружений с борта спасательных судов ВМФ.
Минобороны России: «Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров».
Погружение на глубины свыше 400 метров планируется вести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием глубоководного водолазного комплекса. «Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников „акванавт“», — сообщили «Интерфаксу» в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороне сообщили, что в ноябре 2017 года акванавты побили рекорд погружения на глубину 317 метров в подводной акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота. Было выполнено два водолазных спуска в условиях длительного пребывания под водой в водолазном колоколе.
Минобороны России: «Научно-исследовательским институтом спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ России начата подготовка водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров».
Погружение на глубины свыше 400 метров планируется вести с борта спасательного судна «Игорь Белоусов» с использованием глубоководного водолазного комплекса. «Погружение на 400 метров методом длительного пребывания под водой позволит возродить специализацию водолазов-глубоководников „акванавт“», — сообщили «Интерфаксу» в российском военном ведомстве.
Ранее в Минобороне сообщили, что в ноябре 2017 года акванавты побили рекорд погружения на глубину 317 метров в подводной акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота. Было выполнено два водолазных спуска в условиях длительного пребывания под водой в водолазном колоколе.
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