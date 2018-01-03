В Китае врач умерла после 18-часового рабочего дня

Врач из Китая, трудившаяся в отделении респираторных заболеваний, скончалась во время обхода больных.
43-летняя Чжао Бянсян совершала обход в больнице и упала, навестив в палате пациентку и ее дочь. Последними ее словами, по свидетельству очевидцев, были: «Как ваша мама?»
Врача реанимировали коллеги, однако на следующий день она умерла. Вскрытие показало, что у женщины произошло субарахноидальное кровоизлияние — острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia One.
Бянсян работала заместителем главы отделения респираторных заболеваний, была трудоголиком. В больнице журналистам рассказали, что женщину считали одним из лучших специалистов в клинике.
Врача реанимировали коллеги, однако на следующий день она умерла. Вскрытие показало, что у женщины произошло субарахноидальное кровоизлияние — острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia One.
Бянсян работала заместителем главы отделения респираторных заболеваний, была трудоголиком. В больнице журналистам рассказали, что женщину считали одним из лучших специалистов в клинике.
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