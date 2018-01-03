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    В Китае врач умерла после 18-часового рабочего дня

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    • Фото: wechat.com
    В Китае врач умерла после <nobr>18-часового</nobr> рабочего дня

    В Китае врач умерла после 18-часового рабочего дня

    В Китае врач умерла после <nobr>18-часового</nobr> рабочего дня
  • Фото: wechat.com

    • Врач из Китая, трудившаяся в отделении респираторных заболеваний, скончалась во время обхода больных.

    43-летняя Чжао Бянсян совершала обход в больнице и упала, навестив в палате пациентку и ее дочь. Последними ее словами, по свидетельству очевидцев, были: «Как ваша мама?»

    Врача реанимировали коллеги, однако на следующий день она умерла. Вскрытие показало, что у женщины произошло субарахноидальное кровоизлияние — острое нарушение мозгового кровообращения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Asia One.

    Бянсян работала заместителем главы отделения респираторных заболеваний, была трудоголиком. В больнице журналистам рассказали, что женщину считали одним из лучших специалистов в клинике.

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