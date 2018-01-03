Латвийские власти депортировали российского журналиста

В Москву вернулся задержанный накануне в Риге и депортированный из страны журналист телеканала «ТВ Центр» Анатолий Курлаев.

1330 депортация

журналистика

Латвия

Как объяснили латвийские стражи порядка, репортер еще 3 года назад был объявлен персоной нон грата, так как «действия Курлаева представляют угрозу для безопасности Латвии». Подписал распоряжение лично глава МВД, правда, самого репортера о запрете на въезд в страну не известили. По его признанию, он с 2015 года успел побывать в Латвии трижды.



Журналист предполагает, что санкции ввели из-за выхода в эфир его фильма о прибалтийской республике и отношении ее жителей к России.



Анатолий Курлаев, журналист: «Заявили, что запрет действителен с 2015 года и подписан Министерством внутренних дел Латвии. Мне просто показали бумаги, в которых было написано, что с апреля 2015 года я числюсь как нежелательная персона. Также там было сказано что-то об угрозах государству. По словам местных полицейских, меня искали по всей Латвии с фонарями, нашли в торговом центре и выдворили».



Журналист признался, что в первый момент принял задержание за шутку, так как за все годы у него не было ни одного штрафа или нарушения закона.