Четыре человека погибли в ДТП в Приморье

Четыре человек погибли в результате аварии на автодороге
Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД.
По предварительной информации, водитель иномарки Nissan Wingroad не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Chaser.
В результате столкновения три человека погибли на месте, передает «Интерфакс». Еще одного пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
В результате столкновения три человека погибли на месте, передает «Интерфакс». Еще одного пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.
По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.
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