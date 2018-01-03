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    Четыре человека погибли в ДТП в Приморье

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    Четыре человека погибли в ДТП в Приморье

    Четыре человека погибли в ДТП в Приморье

    Четыре человека погибли в ДТП в Приморье
  • Фото: newsbox24.tv

    • Четыре человек погибли в результате аварии на автодороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба краевого УМВД.

    По предварительной информации, водитель иномарки Nissan Wingroad не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Chaser.

    В результате столкновения три человека погибли на месте, передает «Интерфакс». Еще одного пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.

    По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства аварии.

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