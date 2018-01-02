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    Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото

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    • Фото: racurs.ua
    Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото

    Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото

    Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото
  • Фото: racurs.ua

    • Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в ночь с 1 на 2 января в Ровно. Мужчина за рулем Mercedes повредил 26 машин.

    Авария произошла около 03:00 на улице Евгения Коновальца. В ДТП пострадали три человека. Кроме того, были повреждены более двух десятков машин, передает «Интерфакс».

    Прибывшие на место полицейские выяснили, что 26-летний водитель за рулем Mercedes S500 не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Он протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в бетонный забор.

    Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото. автомобили, ДТП, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Из сообщения ГУ Нацполиции Украины в Ровенской области: «В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств».

    Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото. автомобили, ДТП, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    Виновник ДТП получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания доставили в реанимацию центральной городской больницы. Врачи оценивают состояние водителя как тяжелое.

    Вместе с ним в Mercedes находились три пассажира. Двое из них пострадали — у одного мужчины диагностирован перелом плечевой кости, а у второго — легкие телесные повреждения.

    Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото. автомобили, ДТП, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    По словам врачей, от всех пострадавших исходил запах алкоголя. Но окончательные результаты станут известны после проведения экспертизы отобранных образцов их крови. Полиция начала досудебное расследование ДТП.

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