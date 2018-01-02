Пьяный водитель на Mercedes повредил 26 машин в украинском Ровно: фото

Нетрезвый водитель устроил массовое ДТП в ночь с 1 на 2 января в Ровно. Мужчина за рулем Mercedes повредил 26 машин.
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Авария произошла около 03:00 на улице Евгения Коновальца. В ДТП пострадали три человека. Кроме того, были повреждены более двух десятков машин, передает «Интерфакс».
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 26-летний водитель за рулем Mercedes S500 не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Он протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в бетонный забор.
Из сообщения ГУ Нацполиции Украины в Ровенской области: «В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств».
Виновник ДТП получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания доставили в реанимацию центральной городской больницы. Врачи оценивают состояние водителя как тяжелое.
Вместе с ним в Mercedes находились три пассажира. Двое из них пострадали — у одного мужчины диагностирован перелом плечевой кости, а у второго — легкие телесные повреждения.
По словам врачей, от всех пострадавших исходил запах алкоголя. Но окончательные результаты станут известны после проведения экспертизы отобранных образцов их крови. Полиция начала досудебное расследование ДТП.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что 26-летний водитель за рулем Mercedes S500 не справился с управлением и вылетел с проезжей части. Он протаранил несколько припаркованных автомобилей и врезался в бетонный забор.
Из сообщения ГУ Нацполиции Украины в Ровенской области: «В результате столкновения были повреждены пять автомобилей, которые стояли вдоль забора. Кроме того, обломки бетонного забора повредили еще 20 припаркованных неподалеку транспортных средств».
Виновник ДТП получил открытую черепно-мозговую травму. Его без сознания доставили в реанимацию центральной городской больницы. Врачи оценивают состояние водителя как тяжелое.
Вместе с ним в Mercedes находились три пассажира. Двое из них пострадали — у одного мужчины диагностирован перелом плечевой кости, а у второго — легкие телесные повреждения.
По словам врачей, от всех пострадавших исходил запах алкоголя. Но окончательные результаты станут известны после проведения экспертизы отобранных образцов их крови. Полиция начала досудебное расследование ДТП.
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