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    Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии

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    Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии

    Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии

    Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии
  • Фото: bloknot-moldova.md

    • Вандалы разрисовали краской и оставили надписи на мемориале «Виктория», который находится у села Леушены в Хынчештском районе Молдавии.

    Национальный координационный комитет «Победа» на своей странице в Facebook сообщил, что мемориал «Виктория» в Молдавии подвергся атаке вандалов. Хулиганы разрисовали краской танк Т-34, установленный на холме.

    Из сообщения Национального координационного комитета «Победа»: «В очередной раз надругались над боевой машиной — танком Т 34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишинёвской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку».

    Организации комитета «Победа» намерены обратиться в правоохранительные органы Молдавии с требованием найти вандалов. Кроме того, активисты пообещали привести мемориальный комплекс «Виктория» в порядок.

    Осквернение советских памятников в Молдавии происходит нередко. Более того, некоторые молдавские политики, выступающие за присоединение к НАТО, призывают к демонтажу памятников Великой Отечественной войны.

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