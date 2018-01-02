Вандалы осквернили мемориал советским воинам в Молдавии

Вандалы разрисовали краской и оставили надписи на мемориале «Виктория», который находится у села Леушены в Хынчештском районе Молдавии.
Национальный координационный комитет «Победа» на своей странице в Facebook сообщил, что мемориал «Виктория» в Молдавии подвергся атаке вандалов. Хулиганы разрисовали краской танк Т-34, установленный на холме.
Из сообщения Национального координационного комитета «Победа»: «В очередной раз надругались над боевой машиной — танком Т 34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишинёвской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку».
Организации комитета «Победа» намерены обратиться в правоохранительные органы Молдавии с требованием найти вандалов. Кроме того, активисты пообещали привести мемориальный комплекс «Виктория» в порядок.
Осквернение советских памятников в Молдавии происходит нередко. Более того, некоторые молдавские политики, выступающие за присоединение к НАТО, призывают к демонтажу памятников Великой Отечественной войны.
Из сообщения Национального координационного комитета «Победа»: «В очередной раз надругались над боевой машиной — танком Т 34, стоящим на холме в честь героев Ясско-Кишинёвской операции. Вандалы облили памятник красной, синей и желтой краской, нанесли надписи на постамент, обезобразили гранитные плиты. Прилегающая территория превращена в мусорку».
Организации комитета «Победа» намерены обратиться в правоохранительные органы Молдавии с требованием найти вандалов. Кроме того, активисты пообещали привести мемориальный комплекс «Виктория» в порядок.
Осквернение советских памятников в Молдавии происходит нередко. Более того, некоторые молдавские политики, выступающие за присоединение к НАТО, призывают к демонтажу памятников Великой Отечественной войны.
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