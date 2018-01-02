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    В Иркутске дети едва не погибли при пожаре из-за залетевшей на балкон петарды. Иркутск, МЧС, дети и подростки, пиротехника, пожары, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутске дети едва не погибли при пожаре из-за залетевшей на балкон петарды

    В Иркутске дети едва не погибли при пожаре из-за залетевшей на балкон петарды

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    • Фото: 38.mchs.gov.ru
    В Иркутске дети едва не погибли при пожаре <nobr>из-за</nobr> залетевшей на балкон петарды

    В Иркутске дети едва не погибли при пожаре из-за залетевшей на балкон петарды

    В Иркутске дети едва не погибли при пожаре <nobr>из-за</nobr> залетевшей на балкон петарды
    • Фото: 38.mchs.gov.ru

      • Две девочки едва не сгорели в квартире в Иркутске из-за неудачно пущенного салюта. Петарда разорвалась на балконе, после чего начался пожар.

      Девочек спасли из огня благодаря сотруднице полиции Марии Титовой. 1 января она возвращалась с катка, на улице Мухиной женщина увидела дым, который шел из квартиры на восьмом этаже, и услышала детские крики. Титова вызвала МЧС, пишет сайт Вести.Ru.

      Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и вывели из горящей квартиры двух сестрер. Родители девочек, как выяснилось, вышли в тот момент в магазин.

      Начальник караула пожарно-спасательной части Андрей Татарников рассказал, что когда на место приехали сотрудники МЧС, квартира была охвачена пламенем — горели мебель, бытовая техника, вещи. Спасатели нашли напуганных детей в одной из комнат — они находились в сознании.

      Андрей Татарников: «Дети не делали попыток спастись из квартиры, а, как это и бывает в большинстве случаев, просто спрятались».

      По его словам, девочки получили отравление угарным газом. Им оказали первую помощь и доставили в больницу. Пожар удалось потушить за считаные минуты. По предварительной версии, причиной возгорания стала случайно залетевшая на балкон петарда.

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