В Иркутске дети едва не погибли при пожаре из-за залетевшей на балкон петарды

Две девочки едва не сгорели в квартире в Иркутске
из-за неудачно пущенного салюта. Петарда разорвалась на балконе, после чего начался пожар.
Девочек спасли из огня благодаря сотруднице полиции Марии Титовой. 1 января она возвращалась с катка, на улице Мухиной женщина увидела дым, который шел из квартиры на восьмом этаже, и услышала детские крики. Титова вызвала МЧС, пишет сайт Вести.Ru.
Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и вывели из горящей квартиры двух сестрер. Родители девочек, как выяснилось, вышли в тот момент в магазин.
Начальник караула пожарно-спасательной части Андрей Татарников рассказал, что когда на место приехали сотрудники МЧС, квартира была охвачена пламенем — горели мебель, бытовая техника, вещи. Спасатели нашли напуганных детей в одной из комнат — они находились в сознании.
Андрей Татарников: «Дети не делали попыток спастись из квартиры, а, как это и бывает в большинстве случаев, просто спрятались».
По его словам, девочки получили отравление угарным газом. Им оказали первую помощь и доставили в больницу. Пожар удалось потушить за считаные минуты. По предварительной версии, причиной возгорания стала случайно залетевшая на балкон петарда.
Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь и вывели из горящей квартиры двух сестрер. Родители девочек, как выяснилось, вышли в тот момент в магазин.
Начальник караула пожарно-спасательной части Андрей Татарников рассказал, что когда на место приехали сотрудники МЧС, квартира была охвачена пламенем — горели мебель, бытовая техника, вещи. Спасатели нашли напуганных детей в одной из комнат — они находились в сознании.
Андрей Татарников: «Дети не делали попыток спастись из квартиры, а, как это и бывает в большинстве случаев, просто спрятались».
По его словам, девочки получили отравление угарным газом. Им оказали первую помощь и доставили в больницу. Пожар удалось потушить за считаные минуты. По предварительной версии, причиной возгорания стала случайно залетевшая на балкон петарда.
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