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    Часы из дерева и фанеры: иностранцы завалили заказами умельца из Белоруссии. Белоруссия, часы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧасы из дерева и фанеры: иностранцы завалили заказами умельца из Белоруссии

    Часы из дерева и фанеры: иностранцы завалили заказами умельца из Белоруссии

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    Часы из дерева и фанеры: иностранцы завалили заказами умельца из Белоруссии

    Часы из дерева и фанеры: иностранцы завалили заказами умельца из Белоруссии

    Часы из дерева и фанеры: иностранцы завалили заказами умельца из Белоруссии

      Житель Белоруссии Андрей Мартынюк в новогодние праздники снова ждет у себя гостей из-за границы. Британцы, итальянцы и американцы едут к нему за оригинальными часами. Мастер вырезает их из дерева, в них нет ни одной металлической детали, но точность — не хуже швейцарских. Иногда клиенты, как говорит умелец, просят сделать хотя бы золотые стрелки или инкрустировать циферблат драгоценными камнями, но он всегда отказывает.

      Андрей Мартынюк делает только деревянные настенные часы. Белорусский самоучка потратил 15 лет на отработку технологии. Секрет успеха — бесконечное терпение. Мастер говорит, что со временем давно находится в особых отношениях. Ведь на эксклюзив — полностью деревянные часы, в которых нет ни одной металлической детали, — уходит целый год. Поэтому чтобы хоть как-то сэкономить время, он переключился на березовую фанеру. Такой материал очень ускоряет процесс.

      Андрей Мартынюк, часовщик: «Часы из фанеры — это два-три месяца. Три месяца — это уже максимум, за два месяца могу сделать новую разработку. Продумать дизайн, оформление, сделать механику и собрать».

      Ограничиваться только настенными и настольными измерителями времени Андрей не собирается. Новые проекты выходят далеко за пределы часового циферблата. Белорусский мастер мечтает о своем музее и больших формах — гигантских часах, в которые можно зайти внутрь и наблюдать за работой механизма. Планирует заняться этим в наступившем году, если хватит времени.

      Подробности — в видеоматериале.

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