Часы из дерева и фанеры: иностранцы завалили заказами умельца из Белоруссии

Житель Белоруссии Андрей Мартынюк в новогодние праздники снова ждет у себя гостей
из-за границы. Британцы, итальянцы и американцы едут к нему за оригинальными часами. Мастер вырезает их из дерева, в них нет ни одной металлической детали, но точность — не хуже швейцарских. Иногда клиенты, как говорит умелец, просят сделать хотя бы золотые стрелки или инкрустировать циферблат драгоценными камнями, но он всегда отказывает.
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1996
Андрей Мартынюк делает только деревянные настенные часы. Белорусский самоучка потратил 15 лет на отработку технологии. Секрет успеха — бесконечное терпение. Мастер говорит, что со временем давно находится в особых отношениях. Ведь на эксклюзив — полностью деревянные часы, в которых нет ни одной металлической детали, — уходит целый год. Поэтому чтобы хоть как-то сэкономить время, он переключился на березовую фанеру. Такой материал очень ускоряет процесс.
Андрей Мартынюк, часовщик: «Часы из фанеры — это два-три месяца. Три месяца — это уже максимум, за два месяца могу сделать новую разработку. Продумать дизайн, оформление, сделать механику и собрать».
Ограничиваться только настенными и настольными измерителями времени Андрей не собирается. Новые проекты выходят далеко за пределы часового циферблата. Белорусский мастер мечтает о своем музее и больших формах — гигантских часах, в которые можно зайти внутрь и наблюдать за работой механизма. Планирует заняться этим в наступившем году, если хватит времени.
Подробности — в видеоматериале.
Андрей Мартынюк, часовщик: «Часы из фанеры — это два-три месяца. Три месяца — это уже максимум, за два месяца могу сделать новую разработку. Продумать дизайн, оформление, сделать механику и собрать».
Ограничиваться только настенными и настольными измерителями времени Андрей не собирается. Новые проекты выходят далеко за пределы часового циферблата. Белорусский мастер мечтает о своем музее и больших формах — гигантских часах, в которые можно зайти внутрь и наблюдать за работой механизма. Планирует заняться этим в наступившем году, если хватит времени.
Подробности — в видеоматериале.
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