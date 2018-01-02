Пёс <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Пёс 16+
    •  

    Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

    комментировать
    • Фото: culture.ru
    Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

    Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

    Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году
  • Фото: culture.ru

    • Кандидатура российского писателя Константина Паустовского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, свидетельствуют обнародованные во вторник Шведской академией архивные документы. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет.

    Как передает ТАСС, имя писателя было предложено членом Шведской академии писателем и лауреатом Нобелевской премии (1974) Эйвиндом Юнсоном. Но Нобелевский комитет отклонил кандидатуру.

    Из заявления комитета: «Комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону».

    В архивных материалах академии от 1965 года содержится анализ творчества Паустовского, сделанный известным литературный критиком Эриком Местертоном.

    Эрик Местертон: «В современной русской литературе Паустовский, бесспорно, занимает выдающееся место. Но он не является большим писателем, насколько я понимаю: Паустовский — писатель с большими заслугами, но также и с большими недостатками. Я не нахожу, что его заслуги могут перевесить недостатки настолько, чтобы можно было мотивировать присуждение ему Нобелевской премии».

    Всего в обнародованном списке 70 имен, в том числе Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина и англо-американского поэта Уистена Хью Одена. Премию в 1967-м в итоге получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас «за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru