Паустовский входил в число кандидатов на Нобелевскую премию в 1967 году

Кандидатура российского писателя Константина Паустовского была выдвинута на Нобелевскую премию по литературе в 1967 году, свидетельствуют обнародованные во вторник Шведской академией архивные документы. Списки номинантов держатся в секрете 50 лет.
Как передает ТАСС, имя писателя было предложено членом Шведской академии писателем и лауреатом Нобелевской премии (1974) Эйвиндом Юнсоном. Но Нобелевский комитет отклонил кандидатуру.
Из заявления комитета: «Комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону».
В архивных материалах академии от 1965 года содержится анализ творчества Паустовского, сделанный известным литературный критиком Эриком Местертоном.
Эрик Местертон: «В современной русской литературе Паустовский, бесспорно, занимает выдающееся место. Но он не является большим писателем, насколько я понимаю: Паустовский — писатель с большими заслугами, но также и с большими недостатками. Я не нахожу, что его заслуги могут перевесить недостатки настолько, чтобы можно было мотивировать присуждение ему Нобелевской премии».
Всего в обнародованном списке 70 имен, в том числе Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина и англо-американского поэта Уистена Хью Одена. Премию в 1967-м в итоге получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас «за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки».
Из заявления комитета: «Комитет хотел бы подчеркнуть свой интерес к этому предложению по русскому писателю, однако по естественным причинам оно должно быть пока отложено в сторону».
В архивных материалах академии от 1965 года содержится анализ творчества Паустовского, сделанный известным литературный критиком Эриком Местертоном.
Эрик Местертон: «В современной русской литературе Паустовский, бесспорно, занимает выдающееся место. Но он не является большим писателем, насколько я понимаю: Паустовский — писатель с большими заслугами, но также и с большими недостатками. Я не нахожу, что его заслуги могут перевесить недостатки настолько, чтобы можно было мотивировать присуждение ему Нобелевской премии».
Всего в обнародованном списке 70 имен, в том числе Сэмюэль Беккет, Луи Арагон, Альберто Моравиа, Хорхе Луис Борхес, Пабло Неруда. Перед непосредственным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры японского писателя Ясунари Кавабаты (получил премию в 1968 году), английского прозаика Грэма Грина и англо-американского поэта Уистена Хью Одена. Премию в 1967-м в итоге получил гватемальский писатель и дипломат Мигель Анхель Астуриас «за яркое творческое достижение, в основе которого лежит интерес к обычаям и традициям индейцев Латинской Америки».
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