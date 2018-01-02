Конституционный суд Молдавии ограничил полномочия президента Додона

В Молдавии Конституционный суд удовлетворил иск группы депутатов от правящей партии и ограничил полномочия президента Игоря Додона.
По решению Конституционного суда президент Молдавии лишился полномочий в вопросе назначения новых членов правительства, передает РИА Новости.
Ранее обладающая парламентским большинством Демпартия Молдавии предложила заменять ряд членов правительства. Президент утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначать на освободившиеся должности выдвинутые парламентом кандидатуры. В результате группа депутатов обратилась в Конституционный суд (КС).
Согласно постановлению КС, теперь председатель парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип имеют право назначать членов правительства в обход президента.
Игорь Доля, член Конституционного суда Молдавии: «В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и. о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу».
Сам Додон уже отреагировал на решение Конституционного суда. В своем Facebook он назвал данное постановление находящимся за «пределами законности и здравого смысла».
Игорь Додон: «Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, правительство должно было обратиться в КС через соответствующее правительственное постановление, либо парламент — через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов».
Ранее обладающая парламентским большинством Демпартия Молдавии предложила заменять ряд членов правительства. Президент утвердил предложенные отставки, но дважды отказался назначать на освободившиеся должности выдвинутые парламентом кандидатуры. В результате группа депутатов обратилась в Конституционный суд (КС).
Согласно постановлению КС, теперь председатель парламента Андриан Канду или премьер Павел Филип имеют право назначать членов правительства в обход президента.
Игорь Доля, член Конституционного суда Молдавии: «В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и. о. издаст декрет о назначении членов правительства и примет их присягу».
Сам Додон уже отреагировал на решение Конституционного суда. В своем Facebook он назвал данное постановление находящимся за «пределами законности и здравого смысла».
Игорь Додон: «Вновь грубо нарушена законная процедура. По идее, правительство должно было обратиться в КС через соответствующее правительственное постановление, либо парламент — через соответствующее решение парламента. На самом деле было всего лишь обращение нескольких депутатов».
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