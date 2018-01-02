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    Сбежавшую в Новый год из больницы 7-летнюю девочку нашли в Крыму

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    Сбежавшую в Новый год из больницы 7-летнюю девочку нашли в Крыму

    Сбежавшую в Новый год из больницы <nobr>7-летнюю</nobr> девочку нашли в Крыму

    Полицейские разыскали девочку, сбежавшую в Новый год из больницы в Крыму. Она пыталась добраться до дома.

    Как сообщили в МВД РФ, о пропаже девочки из инфекционного отделения в полицию сообщила медсестра Керченской больницы.

    Из сообщения МВД: «Вечером 31 декабря 7-летняя девочка, проживающая в одном из поселков Ленинского района Республики Крым, собрала вещи и незаметно ушла в неизвестном направлении. Выяснилось, что девочка не захотела проводить Новый год в больничной палате и самовольно покинула лечебное учреждение».

    Девочка не смогла самостоятельно добраться до дома, полицейские Керчи нашли ее и вернули в больницу. Отмечается, что «противоправных посягательств в отношении девочки не совершалось».

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