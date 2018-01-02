Сбежавшую в Новый год из больницы 7-летнюю девочку нашли в Крыму

Полицейские разыскали девочку, сбежавшую в Новый год из больницы в Крыму. Она пыталась добраться до дома.

Как сообщили в МВД РФ, о пропаже девочки из инфекционного отделения в полицию сообщила медсестра Керченской больницы.



Из сообщения МВД: «Вечером 31 декабря 7-летняя девочка, проживающая в одном из поселков Ленинского района Республики Крым, собрала вещи и незаметно ушла в неизвестном направлении. Выяснилось, что девочка не захотела проводить Новый год в больничной палате и самовольно покинула лечебное учреждение».



Девочка не смогла самостоятельно добраться до дома, полицейские Керчи нашли ее и вернули в больницу. Отмечается, что «противоправных посягательств в отношении девочки не совершалось».