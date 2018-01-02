Турция намерена выпустить облигации в рублях

Турция в 2018 году планирует выпустить облигации в рублях и уже провела ряд встреч с потенциальными инвесторами.
Как объяснил вице-премьер страны Мехмет Шимшек в интервью газете Habertürk, Анкара нацелена на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями.
Мехмет Шимшек: «Мы впервые провели роуд-шоу в России. Мы изучили рынок рублевых облигаций. Первая реакция положительная. В 2018 году мы попробуем предложить наши облигации».
Кроме того, по словам Шимшека, Турция собирается «выпустить облигации в юанях».
Мехмет Шимшек: «Мы впервые провели роуд-шоу в России. Мы изучили рынок рублевых облигаций. Первая реакция положительная. В 2018 году мы попробуем предложить наши облигации».
Кроме того, по словам Шимшека, Турция собирается «выпустить облигации в юанях».
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