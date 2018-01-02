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    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел с дружественным визитом в Шанхай

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    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел с дружественным визитом в Шанхай

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота зашел с дружественным визитом в Шанхай

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и большого морского танкера «Борис Бутома» зашел в порт Шанхая с неофициальным дружественным визитом.

    Визит продлится до 4 января. Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, российские корабли ошвартовались у причала порта Усун, где прошла торжественная церемония встречи российских моряков. На борту российского боевого корабля уже побывали представители командования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая, а российские моряки нанесли визит вежливости командованию военно-морской базы Китая и в мэрию города Шанхай.

    В программе пребывания в Шанхае предусмотрены экскурсии по городу и дружественные спортивные состязания. Кроме того, возможность посетить «Адмирал Пантелеев» получит группа проживающих в Шанхае российских соотечественников.

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