«Буду душой и сердцем»: Саакашвили призвал выйти на протест без него

Экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили предложил провести митинг в связи с убийством украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.
Опальный политик обратился к киевлянам через Facebook, призвав жителей столицы прийти к зданиям МВД и СБУ и потребовать «справедливости» в деле об убийстве Ноздровской. При этом Саакашвили дал понять, что на эту акцию протеста он не придет. «Буду с вами душой и сердцем», — сообщил на своей странице «украинский грузин».
Михаил Саакашвили: «Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья».
Ирина Ноздровская пропала 29 декабря, 1 января она была найдена мертвой в водоеме под Киевом. Женщина была совершенно обнаженной. СМИ пишут, что ее сбросили с моста в реку либо вынудили прыгнуть. У Ноздровской остались маленькая дочь и пожилая мать. Ирина добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры. Светлана Ноздровская погибла осенью 2015 года. Ее сбил на машине племянник судьи. В момент ДТП, по слухам, мужчина был пьян.
Михаил Саакашвили: «Завтра возмущенные граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всем неравнодушным. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами — но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья».
Коли вся правоохоронна система, керована Президентом і міністром МВС, мобілізована для переслідування політичних противн…Опубликовано Mikheil Saakashvili 1 января 2018 г.
Ирина Ноздровская пропала 29 декабря, 1 января она была найдена мертвой в водоеме под Киевом. Женщина была совершенно обнаженной. СМИ пишут, что ее сбросили с моста в реку либо вынудили прыгнуть. У Ноздровской остались маленькая дочь и пожилая мать. Ирина добивалась справедливого приговора для убийцы своей сестры. Светлана Ноздровская погибла осенью 2015 года. Ее сбил на машине племянник судьи. В момент ДТП, по слухам, мужчина был пьян.
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