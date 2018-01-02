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    Шесть палаток сгорели на новогодней ярмарке в Петербурге. Санкт-Петербург, пожары, ярмарки и рынки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШесть палаток сгорели на новогодней ярмарке в Петербурге

    Шесть палаток сгорели на новогодней ярмарке в Петербурге

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    • Фото: vk.com
    Шесть палаток сгорели на новогодней ярмарке в Петербурге

    Шесть палаток сгорели на новогодней ярмарке в Петербурге

    Шесть палаток сгорели на новогодней ярмарке в Петербурге
    • Фото: vk.com

      • Пожар произошел на Московской площади на юге Санкт-Петербурга, где в праздники была открыта новогодняя ярмарка.

      Спасатели во вторник, 2 января, тушили пожар на новогодней ярмарке в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:36.

      На ярмарке, которая была открыта на Московской площади, вспыхнули торговые палатки. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 30 кв. метров — горели шесть палаток. Но уже в 11:50 пожар удалось потушить.

      В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, но все шесть палаток выгорели полностью.

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