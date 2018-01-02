Шесть палаток сгорели на новогодней ярмарке в Петербурге

Пожар произошел на Московской площади на юге
Санкт-Петербурга, где в праздники была открыта новогодняя ярмарка.
Спасатели во вторник, 2 января, тушили пожар на новогодней ярмарке в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11:36.
На ярмарке, которая была открыта на Московской площади, вспыхнули торговые палатки. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 30 кв. метров — горели шесть палаток. Но уже в 11:50 пожар удалось потушить.
В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, но все шесть палаток выгорели полностью.
На ярмарке, которая была открыта на Московской площади, вспыхнули торговые палатки. По данным спасателей, общая площадь пожара составила 30 кв. метров — горели шесть палаток. Но уже в 11:50 пожар удалось потушить.
В ликвидации возгорания участвовали 10 пожарных и две единицы техники. В результате пожара никто не пострадал, но все шесть палаток выгорели полностью.
Комментарии