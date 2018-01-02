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    Более 70 музеев Москвы будут бесплатно работать в новогодние праздники

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    Более 70 музеев Москвы будут бесплатно работать в новогодние праздники

    Более 70 музеев Москвы будут бесплатно работать в новогодние праздники

    Москвичи и гости столицы в новогодние праздники смогут бесплатно посетить выставки в 77 музеях, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

    Как говорится в сообщении, «праздничные программы, премьерные проекты и популярные выставки ждут посетителей московских музеев в новогодние каникулы». Отмечается, что 77 из них, подведомственных Департаменту культуры, будут работать бесплатно с 2 по 7 января.

    Так, в Новом Манеже идет мультимедийная выставка «Необъятный Рязанов», посвященная 90-летию знаменитого режиссера. Дом-музей Марины Цветаевой приглашает на выставку «Где мой дом?», посвященную 125-летию поэтессы. В Доме Высоцкого на Таганке можно бесплатно увидеть экспозицию «Зимний калейдоскоп».

    В музее-заповеднике «Коломенское» 7 января гостей ждут святочные гулянья: народные забавы, игры, колядки, выступления скоморохов и фольклорных ансамблей. В Мемориальном музее космонавтики собрали уникальные сувениры, статуэтки, бюсты, вазы и сервизы из фарфора, связанные с космической тематикой, а в «Садовом кольце» — картины Натальи Соколовской, на которых изображены старинные районы города в преддверии Нового года и Рождества.

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