В Кузбассе двухлетняя девочка получила травму из-за пиротехники

В Кемеровской области девочка двух лет была госпитализирована после запуска пиротехники в новогоднюю ночь.
Инцидент произошел в Киселёвске. Жильцы квартиры на седьмом этаже многоквартирного дома собрались у окна, чтобы посмотреть запуск фейерверков. Одно из пиротехнических изделий — сигнальная ракета — разбило окно, осколок которого вонзился в ребенка. Родители сразу же вызвали скорую. Медики диагностировали у пострадавшей проникающее ранение правого глаза.
По факту травмирования девочки возбуждено уголовное дело. Полиция просит свидетелей помочь в поиске подозреваемого. Очевидцам, которые помогут установить личность человека, запустившего парашютную ракету бедствия, гарантируют анонимность, сообщает региональное управление МВД.
Управление МВД РФ по Кемеровской области: «При осмотре квартиры полицейские обнаружили фрагменты парашютной ракеты бедствия. По предварительным данным, именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет. В настоящее время дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“».
По факту травмирования девочки возбуждено уголовное дело. Полиция просит свидетелей помочь в поиске подозреваемого. Очевидцам, которые помогут установить личность человека, запустившего парашютную ракету бедствия, гарантируют анонимность, сообщает региональное управление МВД.
Управление МВД РФ по Кемеровской области: «При осмотре квартиры полицейские обнаружили фрагменты парашютной ракеты бедствия. По предварительным данным, именно это пиротехническое изделие пробило стеклопакет. В настоящее время дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ „Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“».
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