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    Сирийские школьники получили новогодние подарки от сверстников из России. Новый год, Сирия, дети и подростки, подарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСирийские школьники получили новогодние подарки от сверстников из России

    Сирийские школьники получили новогодние подарки от сверстников из России

    1 комментарий
    Сирийские школьники получили новогодние подарки от сверстников из России

    Сирийские школьники получили новогодние подарки от сверстников из России

    Сирийские школьники получили новогодние подарки от сверстников из России

      Школьники в Сирии получили новогодние подарки от своих сверстников из России.

      Посылки собирали участники военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники воскресных школ и ветераны движения «Боевое братство». А передали их сотрудники российского центра по примирению. Всего собрали больше десяти тонн рюкзаков, канцелярии и сладостей. Подарки получили в первую очередь те, чьи родители погибли во время войны.

      Школьники в Дамаске и Алеппо получили и учебники русского языка, который им преподают учителя из России.

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