Сирийские школьники получили новогодние подарки от сверстников из России

Школьники в Сирии получили новогодние подарки от своих сверстников из России.

Посылки собирали участники военно-патриотического движения «Юнармия», воспитанники воскресных школ и ветераны движения «Боевое братство». А передали их сотрудники российского центра по примирению. Всего собрали больше десяти тонн рюкзаков, канцелярии и сладостей. Подарки получили в первую очередь те, чьи родители погибли во время войны.



Школьники в Дамаске и Алеппо получили и учебники русского языка, который им преподают учителя из России.