Традиционный новогодний заплыв в Нью-Йорке прошел в аномальный мороз

Аномальные морозы, которые установились на северо-востоке США перед новым годом, добрались до Флориды. В южном штате ожидается местами -11 градусов.

Непривычно низкая температура и в Нью-Йорке. Но это не помешало местным жителям соблюсти традицию и погрузиться в Атлантический океан на Кони-Айленде. Термометры в этот момент показывали -8. Желающих, тем не менее, меньше не стало.



В мероприятии приняли участие сотни человек, а на берегу дежурили десятки спасателей. Обычно в это время в Нью-Йорке около +10.