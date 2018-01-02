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    Традиционный новогодний заплыв в Нью-Йорке прошел в аномальный мороз. Новый год, Нью-Йорк, США, зима, морозы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТрадиционный новогодний заплыв в Нью-Йорке прошел в аномальный мороз

    Традиционный новогодний заплыв в Нью-Йорке прошел в аномальный мороз

    1 комментарий
    Традиционный новогодний заплыв в <nobr>Нью-Йорке</nobr> прошел в аномальный мороз

    Традиционный новогодний заплыв в Нью-Йорке прошел в аномальный мороз

    Традиционный новогодний заплыв в <nobr>Нью-Йорке</nobr> прошел в аномальный мороз

      Аномальные морозы, которые установились на северо-востоке США перед новым годом, добрались до Флориды. В южном штате ожидается местами -11 градусов.

      Непривычно низкая температура и в Нью-Йорке. Но это не помешало местным жителям соблюсти традицию и погрузиться в Атлантический океан на Кони-Айленде. Термометры в этот момент показывали -8. Желающих, тем не менее, меньше не стало.

      В мероприятии приняли участие сотни человек, а на берегу дежурили десятки спасателей. Обычно в это время в Нью-Йорке около +10.

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