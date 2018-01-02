Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    В Калифорнии в новогоднюю ночь близнецы родились в разные годы

    комментировать

    В Калифорнии в новогоднюю ночь близнецы родились в разные годы

    В Калифорнии в новогоднюю ночь близнецы родились в разные годы

    В калифорнийской больнице двое близнецов появились на свет с разницей в 18 минут, но в разные годы.

    Как пишет Daily Mail, Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос должны были появиться на свет в конце января. Но 31 декабря их мать Марию Онтиверос доставили в родовое отделение больницы Delano Regional Medical Center.

    Мальчик появился на свет еще до полуночи, в 23:58 по местному времени 31 декабря 2017 года. А его сестра родилась спустя 18 минут, в 0:16, уже 1 января 2018 года.

    Врачи сообщили, что и мама, и новорожденные чувствуют себя отлично и в ближайшее время отправятся домой.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru