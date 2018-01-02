В Калифорнии в новогоднюю ночь близнецы родились в разные годы

В калифорнийской больнице двое близнецов появились на свет с разницей в 18 минут, но в разные годы.
Как пишет Daily Mail, Хоакин и Аитана де Хесус Онтиверос должны были появиться на свет в конце января. Но 31 декабря их мать Марию Онтиверос доставили в родовое отделение больницы Delano Regional Medical Center.
Мальчик появился на свет еще до полуночи, в 23:58 по местному времени 31 декабря 2017 года. А его сестра родилась спустя 18 минут, в 0:16, уже 1 января 2018 года.
Врачи сообщили, что и мама, и новорожденные чувствуют себя отлично и в ближайшее время отправятся домой.
Мальчик появился на свет еще до полуночи, в 23:58 по местному времени 31 декабря 2017 года. А его сестра родилась спустя 18 минут, в 0:16, уже 1 января 2018 года.
Врачи сообщили, что и мама, и новорожденные чувствуют себя отлично и в ближайшее время отправятся домой.
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