В Калифорнии начали официально продавать марихуану

В крупнейшем американском штате Калифорния официально начали продавать марихуану для применения в рекреационных целях.
Как передает Associated Press, жители Калифорнии старше 21 года теперь могут приобретать до 1 унции марихуаны в рекреационных целях. Согласно вступившему в силу в новогоднюю ночь закону, теперь в Калифорнии также «разрешено выращивать дома до 6 кустов каннабиса без разрешения врача».
Для торговли марихуаной калифорнийские магазины должны приобрести специальную лицензию. По оценке информагентства, ее уже приобрели около 100 магазинов в городах Сан-Диего и Санта-Крус. Власти Лос-Анджелеса и Сан-Франциско начнут принимать заявки на выдачу подобных лицензий в ближайшие дни.
При этом более чем в 70 округах Калифорнии действуют местные законы, запрещающие продажу или выращивание марихуаны в рекреационных целях.
Для торговли марихуаной калифорнийские магазины должны приобрести специальную лицензию. По оценке информагентства, ее уже приобрели около 100 магазинов в городах Сан-Диего и Санта-Крус. Власти Лос-Анджелеса и Сан-Франциско начнут принимать заявки на выдачу подобных лицензий в ближайшие дни.
При этом более чем в 70 округах Калифорнии действуют местные законы, запрещающие продажу или выращивание марихуаны в рекреационных целях.
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