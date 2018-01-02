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    В Калифорнии начали официально продавать марихуану

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    В Калифорнии начали официально продавать марихуану

    В Калифорнии начали официально продавать марихуану

    В Калифорнии начали официально продавать марихуану
  • Фото: Associated Press © 2018, Mathew Sumner

    • В крупнейшем американском штате Калифорния официально начали продавать марихуану для применения в рекреационных целях.

    Как передает Associated Press, жители Калифорнии старше 21 года теперь могут приобретать до 1 унции марихуаны в рекреационных целях. Согласно вступившему в силу в новогоднюю ночь закону, теперь в Калифорнии также «разрешено выращивать дома до 6 кустов каннабиса без разрешения врача».

    Для торговли марихуаной калифорнийские магазины должны приобрести специальную лицензию. По оценке информагентства, ее уже приобрели около 100 магазинов в городах Сан-Диего и Санта-Крус. Власти Лос-Анджелеса и Сан-Франциско начнут принимать заявки на выдачу подобных лицензий в ближайшие дни.

    При этом более чем в 70 округах Калифорнии действуют местные законы, запрещающие продажу или выращивание марихуаны в рекреационных целях.

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