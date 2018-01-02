В Москве выросла стоимость проезда в общественном транспорте

Со 2 января в столице выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость разовой поездки не изменилась.
Как сообщили в департаменте транспорта Москвы, со вторника, 2 января тарифы на оплату проезда в московском городском транспорте изменились в рамках индексации, цитирует РИА Новости. При этом не изменились стоимость билета «Единый» на 1–2 поездки, билета ТАТ на одну поездку в ТиНАО, а также оплата проезда через турникет с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay и Android pay. Не меняется и стоимость проезда для студентов и школьников.
Проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожал на один рубль и составляет теперь 36 рублей за поездку. «Единый» на 60 поездок подорожал на 65 рублей — до 1765, а безлимитный билет на 30 дней подорожал на 75 рублей — до 2075 рублей.
В дептрансе подчеркнули, что изменение цен зависит от повышения затрат городских перевозчиков и напомнили, что «индексация тарифов в Москве — одна из самых низких в России».
Проезд по карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте подорожал на один рубль и составляет теперь 36 рублей за поездку. «Единый» на 60 поездок подорожал на 65 рублей — до 1765, а безлимитный билет на 30 дней подорожал на 75 рублей — до 2075 рублей.
В дептрансе подчеркнули, что изменение цен зависит от повышения затрат городских перевозчиков и напомнили, что «индексация тарифов в Москве — одна из самых низких в России».
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