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    Израильские солдаты задержали напавшего на них с ножами палестинца

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    Израильские солдаты задержали напавшего на них с ножами палестинца

    Израильские солдаты задержали напавшего на них с ножами палестинца

    Армия обороны Израиля распространила информацию о предотвращении теракта на Западном берегу реки Иордан.

    Сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля: «Вооруженный двумя ножами палестинец начал бежать в сторону израильских солдат в районе перекрестка Бейт-Эйнун к северу от Хеврона с целью совершения теракта. Солдаты нейтрализовали нападавшего, пострадавших нет. В ходе инцидента солдаты не применяли огнестрельное оружие».

    О состоянии задержанного палестинца не сообщается.

    Напомним, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Во множестве стран мира произошлимассовые акции протеста, в регионе начались беспорядки и столкновения. А движение ХАМАС объявило третью интифаду.

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