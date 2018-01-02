Израильские солдаты задержали напавшего на них с ножами палестинца

Армия обороны Израиля распространила информацию о предотвращении теракта на Западном берегу реки Иордан.
Сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля: «Вооруженный двумя ножами палестинец начал бежать в сторону израильских солдат в районе перекрестка Бейт-Эйнун к северу от Хеврона с целью совершения теракта. Солдаты нейтрализовали нападавшего, пострадавших нет. В ходе инцидента солдаты не применяли огнестрельное оружие».
О состоянии задержанного палестинца не сообщается.
Напомним, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Во множестве стран мира произошлимассовые акции протеста, в регионе начались беспорядки и столкновения. А движение ХАМАС объявило третью интифаду.
О состоянии задержанного палестинца не сообщается.
Напомним, ситуация в зоне палестино-израильского конфликта резко обострилась после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Во множестве стран мира произошлимассовые акции протеста, в регионе начались беспорядки и столкновения. А движение ХАМАС объявило третью интифаду.
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