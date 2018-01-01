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    Тела семи человек нашли в жилом доме под Оренбургом

    4 комментария
    • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков
    Тела семи человек нашли в жилом доме под Оренбургом

    Тела семи человек нашли в жилом доме под Оренбургом

    Тела семи человек нашли в жилом доме под Оренбургом
  • Фото: РИА Новости, Евгений Одиноков

    • В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели семи человек.

    Тела четверых взрослых и троих детей были обнаружены сегодня вечером в жилом доме в одной из деревень в Курманаевском районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

    Сейчас на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства гибели людей выясняются. По некоторым данным, они отравились угарным газом.

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