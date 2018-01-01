Тела семи человек нашли в жилом доме под Оренбургом

В Оренбургской области проводится проверка по факту гибели семи человек.
Тела четверых взрослых и троих детей были обнаружены сегодня вечером в жилом доме в одной из деревень в Курманаевском районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Сейчас на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства гибели людей выясняются. По некоторым данным, они отравились угарным газом.
Сейчас на месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства гибели людей выясняются. По некоторым данным, они отравились угарным газом.
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