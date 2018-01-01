В Подмосковье семеро детей отравились в сауне в новогоднюю ночь

Следователи возбудили уголовное дело после отравления детей в подмосковной сауне.

Семеро детей попали в больницу после посещения подмосковной сауны в новогоднюю ночь. Двое из них находятся в реанимации. По данным специалистов СУ СК по Московской области, в сауне дети отравились парами хлорамина — производного аммиака, которое применяется для очистки воды и дезинфекции поверхностей.



Пресс-служба ГСУ СК по Московской области: «1 января 2017 года в реанимационное отделение одного из медицинских учреждений были госпитализированы двое детей с диагнозом отравление парами хлорамина, в отделение детской хирургии той же больницы госпитализировано пять детей с аналогичным диагнозом».



В пресс-службе уточнили, что компания, в которой были дети, сняла сауну на всю ночь, чтобы отметить там Новый год, однако во время праздника дети почувствовали резь в глазах, тошноту и затруднение дыхания. Тогда взрослые вызвали скорую помощь.



Против владельца сауны возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи устанавливают причины происшествия, специалисты уже взяли пробы воды из бассейна и изъяли препарат, который использовался для ее очистки.