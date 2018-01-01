50 лет в эфире: программа «Время» отмечает юбилей

1 января 1968 года в эфир вышло «Время». Выпуск был посвящен в основном новогодней тематике и прошел без ведущих. Но уже через несколько недель программу преобразовали. В ней появились дикторы, которые вмиг стали известны на всю страну.

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В советское время 1 января вечером почти все население страны чинно усаживалось перед телевизорами, некоторые даже пари заключали: поменяется в этом году заставка к программе «Время» или нет? Происходило это нечасто, но каждый раз становилось событием знаковым, страна ждала перемен, а кто тогда мог про них рассказать? Только «Время».



Сотрудники Гостелерадио СССР рядовым гражданам казались почти небожителями. Они и генеральных секретарей живьем видели, и заграницей бывали. Впрочем, Владимир Петрович Кондратьев, пришедший на телевидение аж в 1972 году, многие мифы развенчивает. Работникам советского эфира тоже приходилось в очередях за колбасой толкаться.



Владимир Кондратьев, обозреватель НТВ: «Под Новый год, как все советские люди, половину оставляли в студии. Кнопки нажимать, рычаги двигать. А вторая половина шла к восьмому подъезду. Приезжали какие-то машины, вытаскивали какие-то коробки. Раздавали предновогодние подарки — колбасу, печень трески, бутылку шампанского».



Конечно, было у старой журналистской гвардии качество, которому нынешнему поколению стоило бы поучиться. Смелость, фотогеничность, умение складывать слова в предложения — полдела. Нужны были энциклопедические знания. Почти обо всем. Время было строгое, за ляп в прямом эфире можно было запросто лишиться работы. Но такова магия этой профессии: прийти в нее непросто, уйти по доброй воле — еще труднее, затягивает.



Калерия Кислова, бывший главный режиссер программы «Время», работала с пятью генсеками — от Хрущёва до Горбачёва, вела трансляцию возвращения Гагарина в Москву и Олимпиаду-80. В те времена в «Останкино» был создан так называемый банк оговорок вождей. Когда очередной престарелый генеральный секретарь ошибался или в торжественной речи половину букв съедал, из архива поднимали искомое слово и делали ювелирный монтаж.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Романа Соболя.