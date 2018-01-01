Бесснежная Москва встретила год Собаки салютами и уличными спектаклями

Москва начала праздновать еще задолго до салютов. Улица Тверская впервые стала пешеходной на время новогодних торжеств и превратилась в самый настоящий театр под открытым небом, с уличными спектаклями и представлениями на любой вкус.
В столице всегда отмечают Новый год с грандиозным размахом — ярко и красочно, на широкую ногу. Поэтому в праздничные каникулы Москва принимает миллионы туристов — не только со всей России, но и из-за рубежа. И каждый раз дарит всем гостям и жителям разнообразные развлечения вместе с уникальной возможностью загадать свое новогоднее желание, вживую слушая Кремлевские куранты.
Сразу после боя курантов на десяти специализированных площадках загремели залпы высотных салютов. Увидеть их можно было практически из любой точки Москвы. Единственное, чего по-настоящему не хватало, так это новогоднего снега. Но любителям зимних видов спорта это вовсе не помешало встретить Новый год подальше от праздничного стола. Тем более, что катки работали во многих столичных парках.
Народные гуляния продолжались в столице до самого утра. Не спать в эту ночь вместе с хозяевами пришлось и некоторым питомцам. Ведь наступивший 2018-й по восточному календарю — год Собаки, отмечает корреспондент НТВ Александр Коневич.
Сразу после боя курантов на десяти специализированных площадках загремели залпы высотных салютов. Увидеть их можно было практически из любой точки Москвы. Единственное, чего по-настоящему не хватало, так это новогоднего снега. Но любителям зимних видов спорта это вовсе не помешало встретить Новый год подальше от праздничного стола. Тем более, что катки работали во многих столичных парках.
Народные гуляния продолжались в столице до самого утра. Не спать в эту ночь вместе с хозяевами пришлось и некоторым питомцам. Ведь наступивший 2018-й по восточному календарю — год Собаки, отмечает корреспондент НТВ Александр Коневич.
От Симферополя до Владивостока: новогодняя ночь в России.Опубликовано НТВ 1 января 2018 г.
С Новым годом! #мытаквидим pic.twitter.com/tbYop3gnjY— НТВ (@ntvru) 1 января 2018 г.
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