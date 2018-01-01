Асад сменил министра обороны первым указом в 2018 году

В Сирии назначены новые министры обороны, промышленности и информации.
Президент Сирии Башар Асад вместо Фахеда Фрейджа назначил министром обороны главу генштаба Абдулла Айюба.
Также министром промышленности стал Мухаммад Мазин Али Юсеф. А пост министра информации занял Имад Абдалла Сара.
Как отмечает сирийское государственное агентство САНА, указ о смене министров стал первым в новом году.
Также министром промышленности стал Мухаммад Мазин Али Юсеф. А пост министра информации занял Имад Абдалла Сара.
Как отмечает сирийское государственное агентство САНА, указ о смене министров стал первым в новом году.
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