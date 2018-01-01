Эстонцы в Новый год услышали патриотическую песню вместо гимна

Традиционно в Эстонии после новогоднего поздравления президента звучал государственный гимн страны, но на этот раз решили сделать
по-другому.
С момента восстановления независимости Эстонии в 1991-м в Новый год после речи главы государства, которую транслирует эстонское телевидение, всегда включали гимн страны, но 2018 год наступил под другую музыку. Как передает общественно-политическая ежедневная газета Postimees, после обращения президента Керсти Кальюлайд на площади Свободы в Таллине прозвучала патриотическая песня в исполнении певца Иво Линна.
По данным издания, у пользователей социальных сетей это вызвало недоумение. Председатель совета эстонского телерадиовещания ERR Рейн Вейдеманн считает отсутствие гимна «плохим предзнаменованием». На своей странице в Facebook он признался, что пока сам не знает, почему так получилось.
Рейн Вейдеманн, председатель совета эстонского телерадиовещания ERR: «Я сам хотел бы узнать детали и обоснование этого „новаторства“. Буду выяснять у исполнительных директоров телевидения, пусть они истолкуют это потом как вмешательство в свободу редакции. Я спросил об этом сразу, через несколько минут после наступления Нового года».
По словам Вейдеманна, отсутствие гимна после президентской речи показалось ему «очень отчуждающим и страшноватым».
По данным издания, у пользователей социальных сетей это вызвало недоумение. Председатель совета эстонского телерадиовещания ERR Рейн Вейдеманн считает отсутствие гимна «плохим предзнаменованием». На своей странице в Facebook он признался, что пока сам не знает, почему так получилось.
Рейн Вейдеманн, председатель совета эстонского телерадиовещания ERR: «Я сам хотел бы узнать детали и обоснование этого „новаторства“. Буду выяснять у исполнительных директоров телевидения, пусть они истолкуют это потом как вмешательство в свободу редакции. Я спросил об этом сразу, через несколько минут после наступления Нового года».
По словам Вейдеманна, отсутствие гимна после президентской речи показалось ему «очень отчуждающим и страшноватым».
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