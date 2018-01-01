Жители Новой Зеландии построили алкоостров для встречи Нового года

Запрет на распитие алкоголя в общественных местах в новогодние праздники жители новозеландского города Коромандела сумели обойти. Они креативно подошли к решению вопроса, взялись за лопаты и немного потрудились.
Как сообщает местный новостной портал Stuff, несколько энтузиастов пришли во время отлива к устью реки Тайруа, построили искусственный остров из песка, установили на нем стол и скамейку, а когда прибыла вода, принялись разливать по бокалам спиртное и отмечать Новый год.
Празднующие заявили, что запрет на распитие алкоголя в общественных местах на них не распространяется, потому что они находятся в «международных водах». Сообщается, что празднующие не покидали насыпной остров до поздней ночи и оттуда наблюдали за запуском фейерверков.
Главный инспектор полиции восточной части региона Уаикато Джон Келли признался, что правоохранительные органы об этой хитрости, позволяющей обойти закон, ничего не знали. «Это креативное мышление. Если бы я знал, я бы, возможно, к ним присоединился», — отметил Келли.
New Year’s revellers build sandcastle in Coromandel estuary to avoid liquor ban https://t.co/u9yWIh4h9K pic.twitter.com/VdQnfoMBRb— Stuff.co.nz News (@NZStuff) 31 декабря 2017 г.
Празднующие заявили, что запрет на распитие алкоголя в общественных местах на них не распространяется, потому что они находятся в «международных водах». Сообщается, что празднующие не покидали насыпной остров до поздней ночи и оттуда наблюдали за запуском фейерверков.
Главный инспектор полиции восточной части региона Уаикато Джон Келли признался, что правоохранительные органы об этой хитрости, позволяющей обойти закон, ничего не знали. «Это креативное мышление. Если бы я знал, я бы, возможно, к ним присоединился», — отметил Келли.
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