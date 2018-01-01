Жизнь впереди <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жизнь впереди 16+
    •  

    Российская армия уменьшилась на 293 человека

    комментировать
    • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС
    Российская армия уменьшилась на 293 человека

    Российская армия уменьшилась на 293 человека

    Российская армия уменьшилась на 293 человека
  • Фото: Смитюк Юрий / ТАСС

    • С 1 января численность российской армии уменьшилась до 1 902 758 человек.

    Соответствующий указ, который с сегодняшнего дня вступил в силу, в ноябре подписал Владимир Путин.

    В документе, в частности, говорилось, что штатная численность Вооруженных сил уменьшается с 1 903 051 до 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Прежние указы от июля 2016 года и марта 2017 года признаются утратившими силу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru