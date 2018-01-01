Российская армия уменьшилась на 293 человека

С 1 января численность российской армии уменьшилась до 1 902 758 человек.

Соответствующий указ, который с сегодняшнего дня вступил в силу, в ноябре подписал Владимир Путин.



В документе, в частности, говорилось, что штатная численность Вооруженных сил уменьшается с 1 903 051 до 1 902 758 человек, в том числе 1 013 628 военнослужащих. Прежние указы от июля 2016 года и марта 2017 года признаются утратившими силу.