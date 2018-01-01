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    В новогодних гуляньях приняли участие более 8,5 миллиона россиян

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    • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
    В новогодних гуляньях приняли участие более 8,5 миллиона россиян

    В новогодних гуляньях приняли участие более 8,5 миллиона россиян

    В новогодних гуляньях приняли участие более 8,5 миллиона россиян
  • Фото: Терещенко Михаил / ТАСС

    • На территории России в новогодних массовых мероприятиях приняли участие более 8,5 миллиона человек.

    Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в ночь с 31 декабря на 1 января по всей стране прошли в общей сложности 14 тысяч праздничных массовых мероприятий, в них приняли участие около 8,6 миллиона граждан.

    По словам Волк, во время новогодних торжеств общественный порядок обеспечивали около 75 тысяч сотрудников МВД, свыше 11 тысяч бойцов Росгвардии, почти 6 тысяч работников частных охранных организаций, более 11 тысяч членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества. При этом полицейские продолжают дежурить в местах скопления людей.


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