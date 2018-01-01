На МКАД столкнулись 3 автомобиля, есть пострадавшие

Столичные инспекторы выясняют обстоятельства крупного ДТП, которое произошло на Московской кольцевой автодороге.
Авария случилась в районе 38-го километра МКАД. Там столкнулись 3 легковых автомобиля. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы передает, что погибших нет, ранения получили 2 человека, один из них в тяжелом состоянии вертолетом Московского авиационного центра доставлен в больницу.
В столичном департаменте по делам ГО и ЧС подтвердили информацию о двух пострадавших. Ранее поступала информация, что из-за этого ДТП на МКАД перекрыты сразу 4 полосы. Движение в районе аварии затруднено. Километровый отрезок от съезда на проезд Карамзина сервис «Яндекс.Пробки» показывает красным.
В столичном департаменте по делам ГО и ЧС подтвердили информацию о двух пострадавших. Ранее поступала информация, что из-за этого ДТП на МКАД перекрыты сразу 4 полосы. Движение в районе аварии затруднено. Километровый отрезок от съезда на проезд Карамзина сервис «Яндекс.Пробки» показывает красным.
Комментарии