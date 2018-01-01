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    В Москве больше 20 человек попали в больницы после запуска петард

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков
    В Москве больше 20 человек попали в больницы после запуска петард

    В Москве больше 20 человек попали в больницы после запуска петард

    В Москве больше 20 человек попали в больницы после запуска петард
  • Фото: РИА Новости, Виталий Аньков

    • В новогоднюю ночь москвичи традиционно жгли бенгальские огни и запускал петарды. Для двух с лишним десятков горожан эти развлечения закончились госпитализацией.

    Как передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, в течение дня 31 декабря и новогодней ночи в столичные больницы из разных районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске петард.

    Сообщается, что самому младшему из пострадавших — 5 лет, самому старшему — 49. Состояние большинства раненых врачи оценивают как средней тяжести, их жизни ничто не угрожает.

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