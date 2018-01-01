В Москве больше 20 человек попали в больницы после запуска петард

В новогоднюю ночь москвичи традиционно жгли бенгальские огни и запускал петарды. Для двух с лишним десятков горожан эти развлечения закончились госпитализацией.
Как передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник, в течение дня 31 декабря и новогодней ночи в столичные больницы из разных районов города поступили 23 человека, получившие травмы при запуске петард.
Сообщается, что самому младшему из пострадавших — 5 лет, самому старшему — 49. Состояние большинства раненых врачи оценивают как средней тяжести, их жизни ничто не угрожает.
Сообщается, что самому младшему из пострадавших — 5 лет, самому старшему — 49. Состояние большинства раненых врачи оценивают как средней тяжести, их жизни ничто не угрожает.
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